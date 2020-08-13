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Leymosun Kültür Vakfı Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

13 Ağustos 2020 Perşembe 18:58
Leymosun Kültür Vakfı Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti
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Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Hüseyin Arsal ve yönetim kurulu üyeleri Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek, hem vakfa yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti hem de Yücel Köseoğlu anısına düzenleyecekleri 7. Geleneksel Herse Gecesi’ne davet etti. Limasol kökenli insanlarımızı bir araya getirecek 7. Geleneksel Herse Gecesi 2 Eylül Çarşamba akşamı Gazimağusa’da Dreams Garden’da yapılacak ve gecede folklor gösterisi, canlı müzik, tombala çekilişi ve herse ikramı yer alacak. Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Hüseyin Arsal konuşmasında, 7 yıldır Limasol’a mal olmuş kişilerin anısına düzenledikleri Herse Gecesi ile hersenin unutulmasının önüne geçtiklerini ifade ederek, göçmen olan Limasollu kişilerin Herse Gecesi’nde bir arada vakit geçirmekten son derece mutlu olduğunu gördüklerini, bütün Limasolluları’ı geceye beklediğini söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, konuşmasında güzel organizasyonlar yapan Leymosun Kültür Vakfı’nı her zaman yakından takip ettiklerini ifade ederek, etkinlikte Limasol kökenli insanlarımızın bir araya gelecek olmasının hem sosyal anlamda hem de kültürel değerlerin yaşatılması anlamında önemli olduğunu söyledi. Başkan Arter, etkinliğe daha önce olduğu gibi yine destek vermek istediğini de ifade etti. (MHA)

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