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LEMAR artık yok... İsim değiştirdiler...

30 Haziran 2022 Perşembe 11:53
LEMAR artık yok... İsim değiştirdiler...

KTC'de 25 yıldır hizmet veren Lemar Süpermarketler zinciri iki ayrı isim altında hizmetlerini sürdürme kararı aldı. Levent Foods Ltd tarafından yapılan açıklamda hem isim hem de şirket yapısının değiştiği belirtildi.  Lemar Süpermarketleri, Macro Süpermarket ve Molto Süpermarket isimleri ile devam edecek.

Levent Foods Ltd tarafından yapılan açıklama şöyle:

1997 yılından bugüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına hizmet eden Lemar Süpermarket olarak, hem ismimizi hem de şirket yapımızı değiştiriyor, gelişmek için yenileniyoruz.

25 yıldır ödün vermeden sürdürdüğümüz kaliteli ve güvenli hizmet anlayışımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyor, başarı için rekabet, rekabet için de yenilikçi olmanın gerekliliğine inanıyoruz.

Adreslere yön, duraklara ismini veren, hepimizin uğrak yeri haline gelen markalarımızı iki güçlü marka ile geleceğe taşımak için hazırız.

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Yıllara dayanan perakendecilik deneyimimizi Macro Süpermarket ve Molto Süpermarket isimleri ile devam ettirecek, bugün var olan tüm şubelerimizle, yepyeni isimleri ile, benzersiz hizmet kalitesi ve zengin ürün çeşitliliği sunarak, sektördeki liderliğimizi koruyarak ilerleyeceğiz.

Direktörlerimiz Gaye Boyacı Menteş ve Gözde Boyacı önderliğinde yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız ve aramıza katılacak ekip arkadaşlarımızla birlikte, değişimi ve gelişimi amaçlayan yeni yapımızla, halkımızın hizmetinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla,

Levent Foods Ltd.

(Lemar Süpermarketleri)

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