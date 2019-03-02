Lefkoşa’nın tanınmış ismi hayatını kaybetti
Lefkoşa’nın tanınmış isimlerinden Fatma Sultanoğlu hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hasatanesinde tıp görevlisi olarak görev yapan Sultanoğlu, emekli olduktan sonra Lefkoşa’da kurutemizle işi yapan aile işletmesini devam ettirmişti.
Bir süredir tedavi gören Fatma Sultanoğlu bugün hayatını kaybetti.
Sultanoğlu'nun vefatını duayen gazeteci - yazar Ahmet Tolgay sosyal paylaşım platformu facebooktaki kişisel profilinden şu şekilde duyurdu :