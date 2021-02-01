banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Aşılamanın tatili olmamalı
Aşılamanın tatili olmamalı
Hayırlı işler, bol kazançlar
Hayırlı işler, bol kazançlar
banner376

Lefkoşa’daki “Mebel Elektronik” isimli işletmede 3 pozitif vaka

Lefkoşa’daki “Mebel Elektronik” isimli işletmede çalışan üç kişinin PCR test sonucu pozitif çıktı…

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:46
Lefkoşa’daki “Mebel Elektronik” isimli işletmede 3 pozitif vaka
banner337
banner351

Lefkoşa – Taşkınköy’deki “Mebel Elektronik” isimli işletmede 3 çalışanın PCR test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İşletmeden yapılan açıklamada, temaslıların karantinaya alındığı da ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle:

banner341
“Değerli Müşterilerimiz;          

Şirketimizde çalışan 1 personelimizde, Koronavirüs semptomu belirtisi üzerine, 25 Ocak Pazartesi günü yaptırdığımız test sonucu pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine tüm çalışanlarımıza test yapıldı. Diğer test sonuçlarında 2 kişi daha pozitif olarak belirlenmiştir. Gerekli tüm önlemler alınıp tedavi süreci başlamış, temaslı çalışanlarımız da karantinaya girmiştir. Tüm halkımıza sağlıklı günler diler, en yakın zamanda sizlere kaldığımız yerden hizmet vereceğimizi bildiririz.  Acil durumlar için bizlere ulaşabilirsiniz.                                                                                                                

Online satışlarımız devam etmektedir

İletişim numarası: 0533 836 24 24”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mebel ElektronikPozitif Vaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-iş yargıya başvuruyor
Kamu-iş yargıya başvuruyor
Toplu Taşımacılar Birliği toplu taşımacılığın ayakta kalabilmesi adına taleplerini açıkladı
Toplu Taşımacılar Birliği toplu taşımacılığın ayakta kalabilmesi adına taleplerini açıkladı
KTÖS örgütlü bulunduğu okullarda uzaktan eğitimle ilgili çalışma yaptı
KTÖS örgütlü bulunduğu okullarda uzaktan eğitimle ilgili çalışma yaptı
Ekonomi Kurulu Başbakanlık'ta toplanıyor
Ekonomi Kurulu Başbakanlık'ta toplanıyor
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün KKTC'ye geliyor
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün KKTC'ye geliyor
Bahar dönemi burs başvuruları başladı
Bahar dönemi burs başvuruları başladı
Başman memuru fena KIZDIRDI!..
Başman memuru fena KIZDIRDI!..
Kovid-19 salgınında son durum
Kovid-19 salgınında son durum
Hava durumu
Hava durumu
Bu nasıl ivedilik önergesi!!
Bu nasıl ivedilik önergesi!!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim