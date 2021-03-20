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Lefkoşa’da eylem

Kuğulu Park’ta toplanan eylemciler pankartlarla Meclis civarına yürüdü ve burada ortak basın açıklaması yapıldı.

20 Mart 2021 Cumartesi 21:41
Lefkoşa’da eylem
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 Lefkoşa’da bugün öğleden sonra bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri “Korkmuyoruz. Susmayacağız. Sokak Bizi Çağırıyor” sloganıyla eylem düzenledi.

Kuğulu Park’ta toplanan eylemciler pankartlarla Meclis civarına yürüdü ve burada ortak basın açıklaması yapıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde okunan açıklamada, ülkedeki rejimin iradenin gasp edilmesiyle oluşturulduğu iddia edildi, pandemi yönetimine ilişkin kararlar ve hükümet icraatları eleştirildi.

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Açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin iradesini temsil etmeyen bu rejim karşısında kararlı mücadelemize devam edeceğiz” denildi.

Eylemi düzenleyen ve ortak açıklamayı yapan örgütler şöyle:

Sol Hareket, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Bağımsızlık Yolu (BY), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Devrimci Komünist Birlik (DKB), Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),Toplumsal Hareket Platformu, Doğu Güneydoğu Kültür Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Bu Vatan Bizim İnisiyatifi.”

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Son Güncelleme: 20.03.2021 22:41
Anahtar Kelimeler:
LtoeösKTÖSDKPKSPBkpSol HareketByYKPEylemKktcLefkoşa
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