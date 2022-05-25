Lefkoşa’da bölgesel temizlik çalışmaları devam ediyor

LTB Temizlik Şubesi’nden verilen bilgiye göre, temizlik çalışmaları kapsamında sokaklar ile kaldırımların temizliği yapılırken, yangın tehlikesi oluşturan aynı zamanda sinek, böcek ve yılan üremesine sebep olabilecek boş arsa ve arazilerin de temizliği yapılıyor.

Açıklamada, Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal ve Çağlayan bölgelerinin temizliği tamamlanırken Küçük Kaymaklı, Yenişehir ile Taşkınköy’de çalışmaların hafta sonu tamamlanacağı belirtildi.

30 Mayıs'tan itibaren Ortaköy, Gelibolu, Marmara, Kızılay ve Göçmenköy ile devam edilecek temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Metehan ve Dumlupınar’da temizlik çalışmalarına başlanacak. Hamitköy ile Haspolat’ta bölgesel ot temizliği çalışmalarına da devam ediliyor.