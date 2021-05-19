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Lefkoşa’da '19 Mayıs'ın 102. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa'da Fener Alayı düzenlendi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:00
Lefkoşa’da '19 Mayıs'ın 102. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa'da Fener Alayı düzenlendi.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra bakanlık bürokratları, bakanlık personeli, gönüllü öğretmenler, gençler ve halk katıldı.

Bando eşliğinde Metehan-Dereboyu Kavşağı ışıklarından başlayan Fener Alayı yürüyüşü Atatürk Büstü önünde tamamladı.

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Son Güncelleme: 20.05.2021 00:38
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