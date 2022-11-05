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Lefkoşa'da kaza! Yaya yaralı
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Lefkoşa'da kaza! Yaya yaralı

05 Kasım 2022 Cumartesi 19:12
Lefkoşa'da kaza! Yaya yaralı

Lefkoşa'da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bir aracın çarptığı yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11:15 sıralarında meydana geldi.

Mustafa Yırık (E-74), yönetimindeki ZNP 296 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Leylak Sokak yol kavşağı önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim Suay (E-32)'a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan İbrahim Suay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.

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