Lefke sahaya indi

Süper lig temsilcisi Lefke kendi tesislerinde yaptığı ilk çalışma ile sezon hazırlıklarına start vermiş oldu.

Teknik Direktör Toygar Davulcu nezaretinde ilk çalışmasını yapan Lefke’de Başkan Adnan Doğruyol çalışma öncesi oyuncu grubu ile bir araya gelerek oyunculara düşünceleri ve sezonla ilgili beklentilerini aktardı.

Adnan Doğruyol’un konuşmasının sonrasında Teknik Direktör Toygar Davulcu’da takımla kısa bir toplantı gerçekleştirerek süreçle ilgili planlama ve yol haritasını oyuncu grubuna aktardı.

Kamp hariç 91 saha idmanı yapacak olan Lefke sezon öncesi hazırlık döneminde 14 hazırlık maçı yapacak.