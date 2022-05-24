LAÜ’de Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu konferans düzenlendi. Uzman Eğitim Odyologu Ayten Yaşamsal’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, erken çocukluk döneminde gelişimin hangi dönemlerinin kritik olduğundan, gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevre faktörlerinden bahsedildi.

Dünyadaki güncel yaklaşım olan, erken müdahele yaklaşımının öneminin anlatıldığı konferansta, erken müdahalede kritik dönemlerde interdisipliner yaklaşımın gerekliliği ve özellikle ev ortamda gelişimin desteklenmesinde aile katılımının ne denli önemli olduğu vurgulandı.

Konferansta ayrıca işitme kayıplarının, gelişimi olumsuz yönde nasıl etkilediği anlatılarak, işitme kaybının türleri, dereceleri ve işitme kayıplı bireylerin erken müdahale yaklaşımı sayesinde dil ve lisan becerilerini kazanabilecekleri aktarıldı.

Sunumun sonunda ise, birçok gelişim alanına katkı sağlayabilecek, özellikle ailelerin ev ortamında rahatlıkla uygulayabilecekleri ve herkes tarafından ulaşılabilir olan çeşitli gelişim materyallerinden örnekler de gösterildi.