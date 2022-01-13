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LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Fotoğraflarımız – Our Photographs” Sergisi düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri Fotoğrafçılık dersleri kapsamında çektikleri fotoğraflardan oluşan “Fotoğraflarımız – Our Photographs” sergisi düzenledi. Fakülte fuayesinde açılan ve toplam 76 fotoğraftan oluşan sergi oldukça ilgi gördü.

13 Ocak 2022 Perşembe 15:04
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Fotoğraflarımız – Our Photographs” Sergisi düzenledi

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  Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz’ın organize ettiği ve öğrencilerin Fotoğrafçılık dersi kapsamında çektikleri fotoğraf seçkilerinden oluşan serginin açılışını İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca gerçekleştirdi.

Tunca “Kalıcılık, aktarıcılık fotoğrafın en önemli özellikleridir”

  Konuşmasına öğrencileri kutlayarak başlayan Prof. Dr. Elif Asude Tunca, fotoğrafın önemine değinerek “fotoğraf o kadar önemli ki sadece anın durdurularak ileriye taşınması değil aynı zamanda bir döneme şahit olunmasıdır. Kalıcılık, aktarıcılık fotoğrafın en önemli özellikleridir” dedi. Sözlerini, “fotoğraf çekmek sizin çevrenize olan duyarlılığınızı arttırır, çevrenize daha farklı gözle bakmanızı sağlar” şeklinde sürdüren Prof. Dr. Tunca, “dilerim, dersiniz kapsamında edindiğiniz bilgileri ve fotoğraf çekme pratiklerini ileriye götürür, hayatınızın bir parçası haline getirir, bu hobiyi hep sürdürürsünüz” dedi.

Atamaz “Fotoğraf iletişim aracıdır”

  Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fotoğrafçılık dersi hocası Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz ise yaptığı konuşmada günümüzde fotoğrafın cep telefonları sayesinde herkesin kolaylıkla edinebildiği bir hobi haline geldiğini belirterek  fotoğrafın dersini almanın herkesin edinmesi gereken bir bilgi olduğunu vurguladı. “Fotoğraf, neyin nasıl çekilmesi gerektiğini, verilmek istenen konunun izleyiciye nasıl aktarılacağını öğretmektir. Bunu yaparken de temel tasarım ilkelerini, estetik değerleri, renk, ışık ve gölge ayarlarını iyi bilmek ve görüntüleri kadraja alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etmek çok önemlidir” diyen Yrd. Doç. Dr. Atamaz, dersi kapsamında öğrencilerin çok iyi ilerleme kaydettiklerini, kadrajlamayı, neyi nasıl konu etmeleri gerektiğini daha iyi anladıklarını belirtti. Fotoğrafın iletişim aracı olduğuna da değinen Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, özellikle İletişim Fakültesi öğrencilerinin bunu çok iyi öğrenmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Sergilerin öğrenciler için önemli motivasyon olduğunu düşündüğünü de ifade eden Yrd. Doç. Dr. Atamaz bu sergileri devam ettirmek istediğini belirterek “İşler sergilendikçe, paylaşıldıkça daha güzelleşiyor, daha anlamlı oluyor” dedi.

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