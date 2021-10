LAÜ Akademisyeni Kaygısız’ın makalesi uluslararası dergide yer aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız’ın, Covid-19 pandemisi döneminde menapoz sonrası dönemde olan kadınların egzersiz alışkanlıkları, fiziksel aktivite seviyeleri ve endişe durumlarını değerlendirdikleri bilimsel araştırma, alanında en saygın uluslararası dergilerden biri olan “Health Care for Women International” dergisinde yayınlandı. Çalışmanın kurulum ve istatistik bölümlerine yine aynı bölümden Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu da katkı sağladı.

Uluslararası seviyede yayınlanan çalışma pandemi döneminde kadın sağlığı açısından önemli

“Determination of exercise habits, physical activity level and anxiety level of postmenopausal women during COVID-19 pandemic” isimli bilimsel araştırmada araştırmacılar, COVID-19 pandemisinin uygulanan mecburi karantina döneminde evde olmak zorunda kalan kadınların egzersiz alışkanlıklarını, fiziksel aktivite düzeylerini ve kaygı düzeylerini belirlemeyi amaçladılar. Çalışma sonunda pandemi döneminden önce egzersiz alışkanlığı olan kadınların fiziksel aktivite düzeylerinin bu dönemde de daha yüksek olduğu, pandemi sırasında kaygı düzeyi yüksek olan kadınların fiziksel aktivite düzeylerinin daha düşük olduğu belirlendi. Çalışma sonunda menapoz sonrası dönemde kadınların her koşulda fiziksel aktivite seviyelerini yüksek tutmaya teşvik edilmesi gerektiği önerildi. Uluslararası seviyede yayınlanan detaylı çalışmanın bulunduğumuz pandemi döneminde kadın sağlığı açısından önemli bir bilimsel katkı yaptığına dikkat çekildi.