Kuzey Kıbrıs Turkcell , “Teknoloji Seminerleri” ile 6’ncı sınıf öğrencilerini teknoloji konusunda bilgilendirmeye devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTCELL iş birliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri” devam ediyor.

KKTCELL açıklamasına göre, bugüne kadar Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Şht. Zekâ Çorba Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Cumhuriyet Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Çanakkale Ortaokulu’nda 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi.

Seminerlerde öğrencilere teknolojinin geçmişten günümüze kadar olan değişimi ve gelişimi, güvenli internet ile teknolojinin doğru kullanımı gibi bilgiler anlatılıyor. Sanal gerçeklik oyunları ile desteklenen seminerlerde, öğrenciler, yeni teknolojileri ilk kez deneyimliyor.

SEMİNERLER DEVAM EDECEK

“Teknoloji Seminerleri”nin 2018- 2019 eğitim öğretim yılı içerisindeki üçüncü döneminde de bakanlığa bağlı 30 ortaokulda 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmeye devam edeceği belirtildi.

