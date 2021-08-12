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Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Karpaz Kampı gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağ’ına üye; Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu belediyelerinin bünyelerinde bulunan çocuk belediyelerinin katılımı ile 9-11 Ağustos tarihleri arasında “Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Karpaz Kampı” düzenlendi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 11:30
Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Karpaz Kampı gerçekleştirildi

Taşkent Doğa Parkı tarafından desteklenen etkinliğe yaklaşık 30 çocuk katıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, üç gün süren kamp etkinliği süresince Kıbrıs’a özgü doğal yaşam ve bitki örtüsü hakkında bilgi alan çocuklar ve gençler, Karpaz flora fauna ve ekolojisi ile ilgili gözlem yapma ve bilgi alma fırsatı yakaladılar. Karpaz’daki, Kıbrıs yılanları, endemik bitkiler, bio çeşitlilik ve doğal denge ile ilgili bilgi alıp eğitsel oyunlar oynadılar.

Özellikle, deniz kaplumbağalarının çıkış mevsimi olmasından dolayı Taşkent Doğa Parkı’nın Çevre Koruma Dairesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezi’ni ziyaret edip, uzmanlardan bilgi aldılar. Uzmanlar eşliğinde yuva açma etkinliğine katılan çocuklar ve gençler, yuvalarda bulunan kaplumbağaların çıkışına yardımcı oldular. Sonrasında akşam saatlerinde yavruları suya bıraktılar. Cittaslow belediyeleri başkanlarının da çocuklara eşlik ettiği etkinlikte oldukça keyifli anlar yaşandı.

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Ayrıca, EMAA Sanat Atölyesi, kampa katılan çocuklarla kişisel gelişim üzerine eğitsel ve öğretici faaliyetler gerçekleştirdi.

Etkinliklerin son gününde doğa yürüyüşü yapan ve hazine avı oyunu oynayan çocuklar etkinlik boyunca farklı bölgelerde bulunan çocuklar ve gençler ile kaynaşma fırsatı buldular.

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Karpaz Kampına; Yeniboğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Dipkarpaz Belediyesi, Meysu, Mardo ve Taşkent Doğar Parkı destek verdi.

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Son Güncelleme: 12.08.2021 12:08
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