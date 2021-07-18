Kutlu Evren, Halkın Kurban Bayramı’nı kutladı

Kutlu Evren, bayram mesajında şunları kaydetti:

“Bu yıl, hem Barış ve Özgürlük Bayramı’nı hem de yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örenklerinden olan manevi, kültürel değerlermizin yaşam bulduğu Kurban Bayramı’nı bir arada idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. İki yıldır toplum olarak Koronavirüs salgını ile mücadelemizin devam ettiğini unutmadan, sevdiklerimizi koruyarak, önlemlerimizi alarak, daha güzel yarınlar için tedbirleri elden bırakmadan daha sağlıklı, daha huzurlu nice bayramlara kavuşacağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerimle, tüm halkımızın Mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum.”