Kurban Bayramı Başladı...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, halkın bayram tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı’ndaki tebrik kabulü, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için başta belediyeler ve polis olmak üzere ilgili birimler gerekli önlemleri aldı.

Bayram namazı Güney Kıbrıs’taki camilerden Hala Sultan Tekkesi’nde 09.00’da, Bayraktar ve Köprülü camilerinde 06.45’te ve Dali’de ise 08.00’de kılındı. Hala Sultan Camisi’nde kılınacak bayram namazı, BRT’den canlı yayımlandı.

Kurban Bayramı nedeniyle bayramın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı günü Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret de gerçekleştirilecek.

Bayram ziyaretleri nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, bayramda ailelerini ve diğer yakınlarını ziyaret ederek bayramlaşıyor. Hayatta olmayanların mezarları ziyaret ediliyor.

CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı süresince 09.00 ile 16.30 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.

Kurban Bayramı ziyareti için cezaevine gidecek ziyaretçilerin kendini tanıtıcı bir belge getirmek zorunda olduğu, ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek şekilde kısıtlı olması gerektiği bildirildi.

BAYRAMDA HAVA DURUMU… SICAKLIK 38-41

Kurban Bayramı’nda hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde, 38 - 41 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre Kıbrıs, genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41 sahillerde 34-37 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

ÖNLEMLER

Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatili dolayısıyla başta Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşlar önlemler aldı.

Belediyeler de, tatile yönelik tedbirler aldı ve yaptıkları duyurularla belediye birimlerindeki çalışmaların nasıl süreceğini ve ulaşılabilecek telefon numaralarını açıkladı.



Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamı içerisinde kutlanabilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.POLİS TELEFON HATLARIPolis açıklamasında, polisin, şikâyet ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarıyla kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağı belirtildi.VATANDAŞTAN TRAFİK KONUSUNDA DESTEK İSTENDİPolisi ve halkı derin üzüntüye boğan, ülkeyi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyebilmek için, alınan tedbirlerin yanında vatandaşın yardım ve desteğine ihtiyaç olduğu vurgulanan açıklamada, vatandaşın şu hususlarda dikkatli olması istendi:“Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı, yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun.”HIRSIZLIK VE YANGINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALIPolis, Kurban Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek vatandaşların, ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce, hırsızlığa veya yangına karşı gerekli tedbirleri almalarını istedi.Açıklamada, “Saygıdeğer halkımızın, evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri kendi yararlarına olacaktır” denildi.KURBAN KESİMLERİ İÇİN 14 MEZBAHAKurban kesecek vatandaşlar için Veteriner Dairesi bugün 14 mezbahada veteriner hekimlerin görev yapacağını duyurdu.Veteriner Dairesi, Kurban Bayramı’nın kurban ruhuna uygun şekilde kutlanması, kurban kesimlerinde hayvan refahı ve hijyenik şartların gözetilmesinde, çevre kirliliğinin önlenmesinde herkese görev düştüğünü vurguladı.Bugün veteriner hekimlerin görev yapacağı mezbahalar şöyle:“Etsan Mezbahası-Cihangir; Kıbet Mezbahası –Haspolat; Aket Mezbahası- Akdoğan; Alsancak Mezbahası – Alsancak; Lapta Mezbahası-Lapta; Güzelyurt Mezbahası-Güzelyurt; Gazimağusa Mezbahası- Gazimağusa; İskele Mezbahaı –İskele; Akdoğan Mezbahası –Akdoğan; Gönyeli Mezbahası - Gönyeli; Lefke Mezbahası –Lefke; Mehmetçik Mezbahası -Mehmetçik; Yenierenköy Mezbahası- Yenierenköy ve Dipkarpaz Mezbahası –Dipkarpaz.”