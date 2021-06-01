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Kuir Kıbrıs Derneği’nden açıklama

KUİR Kıbrıs Derneği, Nefret Söylemi’nin 2020 yılı itibari ile Ceza Yasası’nda suç olarak tanımlandığını ve Nefret Söylemi’nde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılması için Lefkoşa Polisi Adli Şube’ye de şikayet dilekçesi sunduğunu kaydetti.

01 Haziran 2021 Salı 12:45
Kuir Kıbrıs Derneği’nden açıklama
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KUİR Kıbrıs Derneği, Nefret Söylemi yapan kişilerin arasında öğretmenlik görevi yapan kişilerin olması nedeniyle bu kişiler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na da disiplin soruşturması açılması yönünde talepte bulunulduğunu belirtti.  

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Dernek ayrıca, KIBTES Başkanı Himmet Turgut’un da LGBTİ+’ları hedef alarak Nefret Söyleminde bulunduğunu öne sürdü ve bu açıklamayı haber yapan TAK ile ve bu açıklamayı haberleştiren basın kuruluşlarıyla ilgili de Medya Etik Kurulu’na dilekçe yazıldığını bildirdi.

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Son Güncelleme: 01.06.2021 13:29
Anahtar Kelimeler:
Kuir Kıbrıs Derneği
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