Kuir Kıbrıs Derneği, cinsel şiddetle mücadele eğitimini tamamladı

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik düzenlenen “Cinsel Şiddetle Mücadele” eğitiminin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, eğitimin 3 ayrı günde atölye çalışması şeklinde düzenlendiği ve cinsel şiddetle mücadele için yol haritası oluşturulması ile tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, eğitim ile Derneğin gönüllülerinin cinsel şiddetle mücadele konusunda bilgilerini artırmanın ve savunuculuk çalışmalarının temelini oluşturmanın hedeflendiği aktarıldı.

