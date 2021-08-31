KTTB: “Ücretsiz pcr ve antigen testleri etkin pandemi kontrolü için gereklidir”

KTTB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir buçuk yıldır pandemi ile mücadele eden ülkemizde sık PCR taraması, aşılanma, maske, mesafe hijyen kuralları uygulanmaya çalışılırken, 28 Ağustos 2021 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan bir kararla PCR ve antijen testlerinin 1Eylül 2021 tarihinden itibaren ücretli olması kararı alınmıştır. Pandemi ile daha da derinleşen ekonomik kriz, bazı sektörlerin ciddi ekonomik sıkıntıda olması, okulların açılma, yüz yüze eğitimin başlaması hazırlığında olduğumuz ve vaka sayılarının sağlık sistemini zorladığı günümüzde bu karar tarama testlerinin azalması nedeniyle bulaş kontrolünde zaafiyet yaratacaktır.

45/2018 Tarihli Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Madde 24 ‘ Ülke genelinde veya bölgesel olarak yayılma potansiyeli olan bulaşıcı hastalık salgınları’nı ‘Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi Kapsamında Değerlendirilecek Olaylar’ olarak tanımlamıştır. Ücretli ve azalan sıklıkta PCR/ antigen testi taraması, ekonomik sıkıntı içinde olan sektörlerde test sıklığını azaltacaktır. Günümüz koşullarında bu karar yasanın emrettiği “erken uyarı” Maddesine aykırı durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Bu kararın ivedi iptali, ücretsiz ve sık PCR, ANTIGEN tarama testleri yapılması ile etkin pandemi kontrolü gerekmektedir."