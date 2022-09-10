KTSYD Kupası Miracale Değirmenlik'in Miracale Değirmenlik 4 - Merit Alsancak Yeşilova 0

Necmi Belge

Sezonun ilk önemli.kupası olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Kupasını, rakibi Merit Alsancak Yeşilova 'yı 4- 0 mağlup eden Miracale Değirmenlik kazandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan ve orta hakemliğini mükemmel bir şekilde yapan Emre Öztaşlı'nın yaptığı karşılaşmanın 90 dakikası Değirmenlik Miracale'ın üstünlüğünde geçti. Maçın golleri 44.dakikada,Hüseyin Deynekli, 48 dak. Burak Koçak, 61. dk Barkın Özaşık ve 73 dak. Semih Ünaldı'dan geldi.

Maçtan sonra KTSYD Kupası şampiyonu Miracle Değirmenlik' e kupasını KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir takdim etti. Maçın adamı ise Miracle Değirmenlik'ten Semih Ünaldı oldu.