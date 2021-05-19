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KTSO ile KTÇB arasında işbirliği protokolü

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ile Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle imza koydu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:45
KTSO ile KTÇB arasında işbirliği protokolü
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KTÇB’den verilen bilgiye göre, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, yapılan iş birliğini “çok değerli” gördüklerini ifade ederek, “Tarladan çatala varıncaya dek ürün güvenliğinin sağlanması için bilimsel çalışmalarla üretim yapan çiftçilerimizle imzaladığımız bu protokol, sağlıklı ürünlere ulaşmak için atılmış önemli bir adımdır” dedi.

Avunduk, tüketici refahı için kardeş kuruluşları olan Çiftçiler Birliği’nin, etkin, verimli ve sonuç odaklı tarım ve tarımsal sanayiye katkı koyacağına, iş birliklerinin daha da gelişeceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

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Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ise, odanın tarımsal kesimin en büyük ortaklarından olduğunu dile getirerek, “Memleket gailesi çeken, yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapan çiftçiler ve sanayicilerin yakınlaşması oldukça önemlidir. Bu iş birliğinin ülkemiz tarımsal sanayisini daha da iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Sanayi Odası’nda imzalanan protokol; “KKTC ekonomisinin üretime dayalı bir ekonomik modele geçmesinin sağlanması, üretim sektörlerinin sorunlarına ortak çözümler bulunması, üretim sektörlerinin korunması, tarımın ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, uluslararası platformlarda Kıbrıslı Türk üreticilerin haklarının korunması, hellimin coğrafi işaret tescili ve süt sektöründe yerelde yem üretiminin geliştirilmesi ve tarım arazilerinin korunması” gibi konularda kurumlar arasında ortak çalışmalar yapılması için Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yapacağı ortak çalışmaları düzenleme amacı taşıyor.

Protokolde, “yerli üretimin geliştirilmesi ve korunması, hellim coğrafi işaret tescili, tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, Türkiye’den Su Temini Projesi’nin üretime kazandırılması, tarım arazilerinin korunması, uluslararası alanlarda Kıbrıslı Türk üreticilerin haklarının korunması, ortak seminer, eğitim ve sosyal sorumluluk programları geliştirmek, KTSO kalibrasyon laboratuvar ve YBEM’de İndirim sağlamak” yer alıyor.

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Son Güncelleme: 19.05.2021 12:03
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