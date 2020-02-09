Ktös: “Akıncı’nın Söylemleri Yerinde”

“KIBRISLI TÜRKLER NE ANKARA’YA REHİN, NE DE KIBRIS RUM LİDERLİĞİNE YAMA OLACAK”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guardian gazetesine verdiği röportajın toplumsal gerçeklerin bir çoğunu ve bu röportajı karalamaya çalışanların gerçek niyetini ortaya serdiğini kaydetti.

Bu röportaj sonrası Akıncı’ya yapılan saldırının tüm Kıbrıs Türk toplumuna yapılmış olduğunu ifade eden KTÖS; Akıncı’nın söylemlerinin yerinde olduğunu vurguladı ve Akıncı nezdinde topluma yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Türkler’in ne adanın kuzeyini koloni haline getirmeye çalıştığını savunduğu Ankara’ya rehin, ne de Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını elinde tutan Kıbrıs Rum liderliğine yama olacağını kaydetti.

Maviş, “Adamızın üzerinde gözü bulunan herkes bilmelidir ki, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetecek bilgi beceri ve potansiyeli vardır” dedi.

“BU TOPLUMLAR ARASINDAKİ EŞİT KÜLTÜREL İLİŞKİLERE ZARAR VERİYOR”

Ankara Hükümetlerinin ve benzer söylem geliştirenlerin her fırsatta Kıbrıslı Türkler’e hakaretler yağdıran, kişilerin ifade özgürlüğüne karşı linç kampanyası yürüten, seçilmiş liderlerine emir vermeye kalkan, entegrasyon politikalarına karşı direnenleri hedef gösteren politik tavır sergilediklerini savunan ve bunları etik bulmadıklarını dile getiren Maviş, bunun toplumlar arasındaki eşit kültürel ilişkilere de bilinçli olarak zarar verdiğini kaydetti.

Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da saygısız bir üslupla manüpülasyon ve karalama yapılarak Ankara’nın kendi çıkarları doğrultusunda yaratmaya çalıştığı gerilimin yeni olmadığını dile getiren Maviş, “Kıbrıs Türk Toplumu’na ‘besleme’ diyecek kadar gözü kararmış açıklamalar hala daha hafızalarımızdan silinmedi” dedi.

Maviş açıklamasında şunları ileri sürdü:

“Adamızın kuzeyinin nüfusunun bilinmemesine; adamızın kara para, fuhuş, uyuşturucu, kumar, insan ticareti ve sanal bet gibi kavramlarla Türkiye’nin arka çöplüğüne dönüştürülmesine; adamızın TC’nin elinde siyasi bir rehine olarak tutulmasına; toplumumuzun laik, demokratik ve çoğulcu kimliğinin Ankara tarafından yok edilmek istenmesine; Ankara’nın kolonileştirme faaliyetleri yürütmesine karşı mücadele eden bizleri bu düzen rahatsız ederken, tüm bu gerçeklerin bir kez daha kurumsal bir dille ifşa edilmesi bizleri rahatsız etmemiştir. Ankara’nın adamızın kuzeyinde yürüttüğü kolonizasyon çalışmalarının ifşa olmasından rahatsız olan işbirlikçi kesimleri anlamakta zorlandığımızı açıklıkla belirtiriz.”

