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KTOEÖS: "Pandeminin faturasını çalışanlar ödemeyecektir"

KTOEÖS basın bildirisi yayımladı..

08 Nisan 2021 Perşembe 15:36
KTOEÖS: "Pandeminin faturasını çalışanlar ödemeyecektir"
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KTOEÖS adına Başkan Tahir Gökçebel tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Paketler veya türlü gerekçelerle çalışanların haklarına sürekli saldırılar yapılmasını kabul etmiyoruz.

Özel sektör çalışanlarını güvencesiz, sigortasız, sendikasız, köle yapan, asgari ücreti açlık sınırına çeken siyasi hükümetler ve onların kararlarıdır.

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Bugün kamu çalışanlarına, haklarına, sendikalarına saldıranlar toplumdan bu ülkenin servet sahiplerini, adaletsiz vergileri, hortumlamaları, israfı, torpilleri, yandaşlara ihalesiz peşkeşleri, partililere avantajları, yurtdışı, ateşe, üçlü kararnameleri, mafyaya, casinolara, vakıflara aktarılan kamu kaynaklarını, yeşil sermayeye devredilen kurumları ve yapılanları saklamaktadır.

Kamu görevlilerini, doktorları, öğretmenleri, kamu çalışanlarını, belediyeleri suçlu gösterenler, kamu hizmetlerine yatırım yapmayanlar, niteliksizleştirenler aslında halkın en fakir kesimlerine , borçlularına en büyük cezayı vermektedirler.

UBP-DP-YDP Hükümeti üç-beş servet sahibi, yeşil sermayeyi korumaya almış, halkı gözden çıkarmıştır. Pandeminin ağır koşulları, diyeti toplumun en mağdurlarına fatura edilme gayreti vardır. HP’nin ortadan kaldırılmak istenmesi bu sığ politik körlüktür.

Bu anlamda grev ve eyleme çıkan sendikalarımızı, tüm kamu çalışanlarını, doktorlarımızı haklı kavgamızda selamlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
KtoeösPandemi
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