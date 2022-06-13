banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
7 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
7 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
SÜLEYMAN BULUT’UN ALEYHİNDEKİ KARAR DÜN AÇIKLANDI
SÜLEYMAN BULUT’UN ALEYHİNDEKİ KARAR DÜN...
Zümrütköy'de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Zümrütköy'de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Ozanköy  Ve Akçay’da Yangın
Ozanköy  Ve Akçay’da Yangın
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
banner404

KTGB: “Ceza, müfsidane yayınlar, özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasa tasarıları komitede görüşülmeyecek“

13 Haziran 2022 Pazartesi 19:00
KTGB: “Ceza, müfsidane yayınlar, özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasa tasarıları komitede görüşülmeyecek“

Başbakan Üstel ve Gazeteciler Birliği, karşı çıkılan tasarıların ele alınacağı bir çalışma grubu oluşturulmasında uzlaştı

Gazeteciler Birliği: “İfade özgürlüğü mücadelesinde ilk olumlu sonuç alındı”

Ceza, Müfsidane Yayınlar, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasa Tasarılarındaki değişikliklerin Meclis komitesi gündemine getirilmemesine ve bu yönde bir ön çalışma grubuyla tasarıların yeniden düzenlenmesine karar verildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB), “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla başlattığı ve dün geceden bu yana Meclis önünde sürdürülen “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi devam ederken,  Başbakan Ünal Üstel’in çağrısıyla, Başbakan Üstel ve KTGB Yönetim Kurulu arasında yapılan görüşmede uzlaşıya varıldı.

banner341
Birlik’ten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ifade özgürlüğünü sınırlayan üç yasa tasarısına karşı geçen haftadan bu yana başlattığı eyleminde başarıya ulaştı” ifadelerine yer verildi.

“Özgürlük için 24 Saat” eyleminin Meclis önünde 21.00’e kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, yurtdışından da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Türkiye Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi gazeteci örgütlerinin eyleme destek verdiğine dikkat çekilerek, eyleme maddi manevi destek veren herkese teşekkür edildi.

- KTGB Başkanı Akkor: “Mücadele bu konuda kesin sonuç alınıncaya kadar devam edecek”

KTGB Başkanı Emin Akkor, olumlu bir noktaya gelindiğini ancak mücadelenin bu konuda kesin sonuç alınıncaya kadar devam edeceğini, Başbakan’la varılan uzlaşı uyarınca gerekli çalışmanın süratle tamamlanması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Akkor, kaygılarının ortadan kaldırılmaması ve yasaların çağdaş, demokratik ilkelerle düzenlenmemesi halinde eylemlilik sürecine farklı mecraları da kullanarak devam edeceklerini ifade etti.

Akkor, yasalarla ilgili çalışmada Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne hukuki destek sağlayacağını açıkladı.

banner360
Son Güncelleme: 13.06.2022 19:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Genel Kurulu’nda 2022 yılı ek bütçe yasa tasarısı görüşülüyor
Meclis Genel Kurulu’nda 2022 yılı ek bütçe yasa tasarısı görüşülüyor
Çavuşoğlu: “Müzakere eşitler arasında olur yoksa herhangi bir anlamı da olmaz, bir sonuç getirmez. Aksini zaten 54 yılda tecrübe ettik”
Çavuşoğlu: “Müzakere eşitler arasında olur yoksa herhangi bir anlamı da olmaz, bir sonuç getirmez. Aksini zaten 54 yılda tecrübe ettik”
Üstel: “Az alana daha çok; çok alana daha az artış verilmesi için çalışma yapılıyor”
Üstel: “Az alana daha çok; çok alana daha az artış verilmesi için çalışma yapılıyor”
Meclis Başkanı Töre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Kabul Etti
Meclis Başkanı Töre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Kabul Etti
7 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
7 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
Öztürkler Mahkumların Sorunlarını Dinledi, Açlık Grevi Sona Erdi 
Öztürkler Mahkumların Sorunlarını Dinledi, Açlık Grevi Sona Erdi 
Zümrütköy'de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Zümrütköy'de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Ktös Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Eleştirdi
Ktös Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Eleştirdi
Ozanköy  Ve Akçay’da Yangın
Ozanköy  Ve Akçay’da Yangın
“İKİ DEVLETİN İŞBİRLİĞİNİ ÖNGÖREN ÖNERİLERİMİZİ YAKIN ZAMANDA YAPACAĞIZ “
“İKİ DEVLETİN İŞBİRLİĞİNİ ÖNGÖREN ÖNERİLERİMİZİ YAKIN ZAMANDA YAPACAĞIZ “

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim