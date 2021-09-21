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KTGB: “BRT, iktidardaki partilerin değil, tüm toplumun sesi”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, iktidardaki partilerin değil, tüm toplumun sesi olduğunu vurgulayarak, BRTK’nın ve yöneticilerinin, çatışmacı olmaya değil toplumun tümünü kucaklamaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.  

21 Eylül 2021 Salı 14:45
KTGB: “BRT, iktidardaki partilerin değil, tüm toplumun sesi”

KTGB, halkın malı olan bu önemli yayın kurumunun ülkenin gazetecilerine ve çok sesliliğe açık olması gerektiğine işaret etti.

KTGB Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Özer Kanlı’nın, kurum yasasının hilafına bu göreve atandığını ve kurum içinde kendi merkezinde otoriter bir yönetim sergilediğini savundu.  

BRTK Yasası’nın, siyasi partilerin organlarında görev alan kişilerin kurumda yönetim kurulu başkanlığı veya üyeliği görevinde bulunmasını yasaklarken Özer Kanlı’nın, Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nda da görev yaptığını ve yasayı ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu partiyle organik bağı yıllardır ortada olan Sayın Kanlı, sadece bu maddeyi ihlal etmekle kalmıyor. Sayın Kanlı, BRTK’da icraya müdahalesiyle de gerek yayınlanacak programlar gerekse personelin çalışmalarına direkt etki etmekte; huzursuz çalışma ortamının mimarı olarak bilinmektedir.”

“HUKUKSUZLUĞU GİDERECEK ADIMLAR ATILMALI”

Başbakan Ersan Saner’i, hükümet ortağı partileri, anayasal denetleyici kurumları, bu hukuksuzluğu giderecek adımları atmaya çağıran KTGB, açıklamasında “Aksi halde hukuksal yollara başvurarak BRTK’da demokratik işleyişi sağlamaya katkıda bulunmak görevimiz olacaktır” ifadelerine yer verdi.  

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BRTK yeni  yayın dönemine hazırlanırken, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlarda toplumun beklentisinin, demokratik, çoğulcu, özgürlükçü ve kamusal yayıncılık anlayışıyla yayın yapması yönünde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkede en fazla gazeteciyi ve basın emekçisini barındıran BRTK’da yeni yayın dönemi programlarıyla ilgili çıkan tartışmalarda Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı’nın takındığı tavır ve gazetecilere yönelik kullandığı hakaretamiz sözcüklerin de kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı’nın sosyal medyadaki tartışmalarda kullandığı “yaralayıcı”, “incitici dil” ve “çirkin ifadeleri” üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Demokrasinin olmazsa olmazı olan çok sesliliğe ve basın özgürlüğüne tahammül edemeyen yöneticilerin bulunduğu ülkelerin geldiği nokta, tüm dünyada, tarih boyunca ibretle izlenen tablolardır.

Birliğimiz, ülkemizde üzerine titrediğimiz demokratik değerlere ve basın özgürlüğünün savunucusu gazetecilere yönelik tavırlar karşısında dün olduğu gibi bugün de taraftır ve söyleyecek sözü vardır.

BRTK’nın bir an önce özerk bir yapıya kavuşması ve personelin kronikleşen sorunlarının çözümlenmesi dileğimizdir.”

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Son Güncelleme: 21.09.2021 14:59
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