KTEZO’dan Cumartesi yapılacak eyleme destek

KTEZO Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, cumartesi saat 14.30’da eski Peyak önünde toplanılacağı kaydedildi.
Açıklamada, son zamanlarda çoğalan borçlanmayla, zamlarla, rant gelirleriyle, güç odaklarına dayanarak, dolaylı vergilerle ve bazen azalan, bazen çoğalan TC kaynaklarıyla ayakta kalmaya çalışıldığı belirtildi.
Yol haritasını çizmenin zamanın çoktan geldiği belirtilen açıklamada “İnönü meydanı bizi davet ediyor. Bu var olan gidişata tepkimizi ortaya koymak ancak üretime, kaderimize, çevremize ve ülkeye sahip çıkmak, yan yana durmak için meydanlardayız” denildi.