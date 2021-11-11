KTEZO’dan Cumartesi yapılacak eyleme destek

KTEZO Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, cumartesi saat 14.30’da eski Peyak önünde toplanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, son zamanlarda çoğalan borçlanmayla, zamlarla, rant gelirleriyle, güç odaklarına dayanarak, dolaylı vergilerle ve bazen azalan, bazen çoğalan TC kaynaklarıyla ayakta kalmaya çalışıldığı belirtildi.

KTEZO açıklaması “Bugüne kadar öyle bir kemirilmiş ki ayakta durmaya mecali yok, kalmamış. Hergün birilerine tutunma ihtiyacı, hergün birilerinin sizi tutması için yalvarma, yakarma noktasına çoktan geldik. Üretmeden, üretimi çoğaltmadan, katma değer yaratmadan, hizmet ve mal üretimini yan yana getirmeden ve en önemlisi de tüm bunları planlamaya tabi tutmadan gideceğimiz herhangi bir liman yok” şeklinde devam etti.

Yol haritasını çizmenin zamanın çoktan geldiği belirtilen açıklamada “İnönü meydanı bizi davet ediyor. Bu var olan gidişata tepkimizi ortaya koymak ancak üretime, kaderimize, çevremize ve ülkeye sahip çıkmak, yan yana durmak için meydanlardayız” denildi.