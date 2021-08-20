KTEZO: “Eylemliliğimiz daha yeni başladı”

Oda Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, prim desteğiyle ilgili gece yarısı, son andaki açıklamaların kendileri için geçerliliği olmadığı ifade edilerek, “Bizler için bu gibi açıklamalar, ne ilktir ne de son olacaktır. Güven vermekten uzaktır” ifadeleri kullanıldı.

“Mücadelemizin birleşerek, çoğalarak büyümesi karşısında telaşa düşenlere prim veremeyiz, vermeyeceğiz” denilen açıklamada, prim desteğinin nasıl, hangi koşullarda devam edeceğine dair herhangi bir karar olmadığı kaydedildi.

Gece yarısı yapılan açıklamaların, sadece bir araya geldikçe ve kararlı durdukça kazanılabileceğini gösterdiği belirtilen açıklamada, mücadeleyi daha kararlılıkla sürdürmek zorunda olunduğu vurgulandı.

“ÖLÜMÜ GÖSTERİP, SITMAYA RAZI ETMELERİNE MÜSAADE EDEMEYİZ”

Sorunlarının sadece prim desteğinden ibaret olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmelerine müsaade edemeyiz. Ötelenen borçlar kapıya dayandı. Faiz inim inim inletiyor. Hacizler, yoksullaşma almış başını gidiyor. Kurumlarımızın geleceği tam bir belirsizliğe itildi. Buna karşılık hükümet, yönetenler kendi derdinde… Salgına rağmen sırtımıza basa basa saltanat sürenler, kendilerinden gram fedakârlık yapmayanlar, ülkeyi yaşanmaz hale getirenler için eylemliliğimiz daha yeni başladı. Mücadelemiz yükselerek sürmek zorundadır.”