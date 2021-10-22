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KTAMS’ın mahkemelerde başlattığı grev sürüyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) tebliğ ve icra memuru münhaliyle ilgili sınav tarihinin belirlenmesi ve personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) önünde basın açıklaması yaptı. 

22 Ekim 2021 Cuma 12:30
KTAMS’ın mahkemelerde başlattığı grev sürüyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın sınav tarihinin belirlenmesi talebiyle mahkemelerde başlattığı grev de bugün devam ediyor.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, tebliğ ve icra memuru münhalinin iki yıl önce ilan edilmesine karşın henüz sınav tarihinin açıklanmadığını söyleyerek, KHK’ya sınavı yapmama gerekçesini açıklaması çağrısında bulundu. 
Bengihan, sınav tarihinin bugün mesai saatleri içinde açıklanmaması halinde Pazartesi günü greve devam edeceklerini belirtti. 
Kamu Hizmeti Komisyonu önündeki eylemde “Geç Gelen Adalet Adalet Değildir” sloganlı pankart açılırken, basın açıklamasını KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptı. 


“MÜNHAL 2 YIL ÖNCE AÇILDI…SINAVLAR HENÜZ YAPILMADI”
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 8 Ekim tarihinde hükümete ve KHK’ya 15 Ekim’ e kadar sınavların yapılacağı tarihi açıklaması çağrısında bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını söyledi. 
Münhalin iki yıl önce açıldığını dile getiren Bengihan, sınav yapılmadığını, bu durumun mağduriyetler yarattığını kaydetti. 
Bengihan, tebliğ ve icra memurlarının görevlerini hatırlatarak, memurların verilen emirlerin gerçekleşmesinde öncü güç olduğunu vurguladı. 
Hükümetin ve KHK’nın sınavı yaparak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Bengihan, bu yapılmazsa greve devam edeceklerini belirtti. 
Hükümetin ve KHK’nın sorunlara duyarsız kaldığını savunan Bengihan, “Bugün buraya geldik ki üç maymunu oynayanlar, gözleri görmeyenler görsün, duymayanlar duysun, bilmeyenler öğrensin” dedi. 
KTAMS’ın KHK’nın itibarı ve güvenirliğine karşı hassasiyet gösterdiğini söyleyen Bengihan, komisyonun önceki başkanı Kamil Kayral’ın sendikalarla işbirliği içinde güvenirliği ve adaleti sağlamasıyla iz bıraktığını belirtti. 


“KHK BAŞKANI TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, BAĞLANTISIZ OLMALI”
 “Kayral’ın bıraktığı ize gölge düşmemesi için hatırlatmada bulunmak istiyorum” diyen Bengihan, KHK Başkanının tarafsız, bağımsız, bağlantısız olması gerektiğini kaydetti. 
Geç gelen adaletin adalet olmayacağını söyleyen Bengihan, “Adaletin tecellisi için gaile çekenler adım atar biz bunu göremedik” dedi. 

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KHK Başkanının yaptığı bazı icraatları eleştiren Bengihan, yeni başkanın göreve gelir gelmez önceki başkanın yapmayı reddettiği kadro nakil işlemini onayladığını savundu. 
Sınavların yapılmama gerekçesi olarak FETÖ’cü olduğu iddia edilen bir kişinin sınavlara başvurmasının gösterildiğini ileri süren Bengihan, sorun çözülerek gümrük sınavı yapılması halinde diğer sınavların da yapılacağının söylendiğini ancak gümrük sınavı yapılmasına karşın tebliğ ve icra memuru sınavlarının hala beklemede olduğunu söyledi. 
Gümrük sınavlarına da değinen Bengihan, 40 kişilik yetki alınmasına karşın, FETÖ’cü olduğu iddia edilen kişinin 26. gelmesi üzerine o kişinin kazanmaması adına sadece 20 kişinin alındığını ve sınavda daha önce hiç yapılmayan bir şekilde İngilizce sorular sorulduğunu, birçok başvuru sahibinin bu durumdan mağdur olduğunu iddia etti. 
Sağlık Bakanının ilçe ve kadro nakli yaptığını ileri süren Bengihan, yasanın bu görevi KHK’ya verdiğini, ortada yetki aşımı olduğu halde KHK’nın herhangi bir adım atmadığını savundu. 
KHK’nın bu konuya ilişkin sendika tarafından gönderilen yazıya yanıt vermediğini söyleyen Bengihan, “Ben bir önceki KHK Başkanının bıraktığı itibarı zedelemek istemem bunu yapana da fırsat vermem” ifadelerini kullandı. 
Sınavların neden yapılmadığına ilişkin çeşitli iddialar bulunduğunu söyleyen Bengihan, bunlardan birinin de UBP kurultayına yönelik olduğunu, Başbakan Ersan Saner’in personel istihdam edebilmesine olanak tanımak için sınavların yapılmadığı iddiası bulunduğunu savundu. 
Bengihan, “Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. KHK Başkanından beklentimiz sınav yapılmaması gerekçelerini açıklamasıdır. Böylelikle bu iddialardan kurtulur” dedi. 


“SEÇİMLER YAPILAMAYACAK”
Sınav tarihi ilan edilmezse grevin Pazartesi günü de devam edeceğini dile getiren Bengihan, tebliğ ve icra memurları çalışmazsa seçimlerin de yapılamayacağı uyarısında bulundu. 
Bengihan, “Ümit ederim ki bu sıkıntı aşılır” diye konuştu.
KHK’dan en kısa sürede sınavların yapılacağı tarihi açıklamasını talep eden Bengihan, sınavlar yapılamayacaksa da bunun gerekçelerinin açıklaması gerektiğini belirtti. 
Bengihan, sınav tarihinin yanında, Sağlık Bakanlığı’nın yetki aşımı konusu ve KHK Başkanının yaptığı nakile ilişkin sorularına da yanıt talep etti. 

 

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Son Güncelleme: 22.10.2021 13:20
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