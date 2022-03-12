KTAMS saat 17.00’de sendika önünde “zam ateşini” yakacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamlara dur demek için bugün saat 17 :00’de KTAMS binası önünde toplanıp "zam ateşini” yakacağını duyurdu.
KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, çalışanların, emeklilerin dar ve sabit gelirli tüm kesimlerin alım gücünün çok büyük oranda gerilediği bir dönemde UBP-DP-YDP Hükümetinin elektriğe, akaryakıta ve diğer temel tüketim maddelerinin fiyatlarına uyguladığı zamların kabul edilemez olduğu belirtildi.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamlara dur demek için bugün saat 17 :00’de KTAMS binası önünde toplanıp "zam ateşini” yakacağını duyurdu.