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KTAMS saat 17.00’de sendika önünde “zam ateşini” yakacak

12 Mart 2022 Cumartesi 11:00
KTAMS saat 17.00’de sendika önünde “zam ateşini” yakacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamlara dur demek için bugün saat 17 :00’de KTAMS binası önünde toplanıp "zam ateşini” yakacağını duyurdu.
KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, çalışanların, emeklilerin dar ve sabit gelirli tüm kesimlerin alım gücünün çok büyük oranda gerilediği bir dönemde UBP-DP-YDP Hükümetinin elektriğe, akaryakıta ve diğer temel tüketim maddelerinin fiyatlarına uyguladığı zamların kabul edilemez olduğu belirtildi.

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“Bu zihniyet insafsız vicdansız ve de sorumsuz bir zihniyettir. Bunun adı halk düşmanlığıdır” diyen KTAMS, zamlardan rahatsızlık duyan ve tepki koymak isteyen tüm halkı sendika önünde olmaya davet etti.
 

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Son Güncelleme: 12.03.2022 17:25
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