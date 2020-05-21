banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102983
ALTIN
379.430
DOLAR
6.8072
STERLİN
8.3368
EURO
7.4672
banner339
Yangında yok olan yerler yeniden ağaçlandırılacak
ŞUBAT 2021'DE AĞAÇLANDIRMA
İhtiyat Sandığı'ndan 2000 TL ödeme alabilmek için başvurular başladı
TALEP EDENE 3 AY BOYUNCA...
Akıncı: "Bakanlar değil liderler muhatap alınır"
AKINCI'DAN DEĞERLENDİRME
Dışişleri Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı
DIŞİŞLERİ-DAÜ ARASINDA PROTOKOL

KTAMS, hemşireler konusunda Yim'de dava dosyaladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hemşirelerin görevlendirme ve nakillerinin iptal edilerek, kriterlere uygun yapılması talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) dava dosyaladı. 

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:11
KTAMS, hemşireler konusunda Yim'de dava dosyaladı
banner337
banner345

KTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın da eşlik ettiği sendika avukatı Yusuf Kahyalar, davayı Yüksek Mahkeme Mukayyitliği'ne dosyaladı. 

Bengihan, mahkemelerde basına yaptığı açıklamada, hemşirelerin moral ve motivasyona en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Nakil Kurulu’nu çalıştırmadan, hukuk dışı, adaletsizce ve çalışma barışını bozarak keyfi bir şekilde nakil ve tayinler yaptığını söyledi. 

Bu görevlendirme ve nakillerin iptal edilmesi ve kriterlere uygun görevlendirmeler yapılması talebiyle bugün Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını ifade eden Bengihan, hemşireler arasında adaletsizlik yaratan ve hukuk dışı, keyfi ve partizanca yapıldığını iddia ettiği nakilleri engellemek için bu yola gittiklerini kaydetti. 

banner341
Ocak ayından beri bu konuda bakanlığı uyardıklarını, açıklama ve görüşmeler yaptıklarını anlatan Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’yla yapılan yazışmaları okudu. Bengihan, nakillerin yasalara göre yapılması gerekirken Bakan Pilli'nin hemşireler arasında adaletsizlik, huzursuzluk yaratarak çalışma barışını bozduğunu ve hukuk dışı nakillere devam ettiğini savundu. 

Bengihan, sendika olarak kamu yararını gözeterek, çalışanların hakkaniyet, adalet içinde görevlerini yerine getirmelerini istediklerini söyledi. 

AVUKAT KAHYALAR: “ARA EMRİ BAŞVURUSU DA YAPACAĞIZ”

Sendika avukatı Kahyalar da, yasa ve tüzüklerle ilgili bilgi vererek buna uyulması gerektiğini ancak yasa ve tüzüğe aykırı işlem yapıldığını söyledi. 

Kahyalar, bugün de bunların iptali için dava dosyaladıklarını, ayrıca yürütmenin durdurulması için de ara emri başvuru yapacaklarını kaydetti. 

Son Güncelleme: 21.05.2020 12:24
Anahtar Kelimeler:
HemşirelerKtams
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsızlık Yolu Yangınlarla Mevsimlik Orman Bekçiliği Arasında Bağlantı Olabileceğini Savundu
Bağımsızlık Yolu Yangınlarla Mevsimlik Orman Bekçiliği Arasında Bağlantı Olabileceğini Savundu
Gönyeli’de ‘kapsamlı bakım ve temizlik’ başlatıldı
Gönyeli’de ‘kapsamlı bakım ve temizlik’ başlatıldı
Lefke’de yangın önlemleriyle ilgili toplantı
Lefke’de yangın önlemleriyle ilgili toplantı
Otel ve Plajlar için kriterler hazır
Otel ve Plajlar için kriterler hazır
Lefkoşa’daki parklar yarın açılıyor
Lefkoşa’daki parklar yarın açılıyor
KTTO: “Kısmi mesai ve ücret desteği ihtiyacı karşılamaktan uzak”
KTTO: “Kısmi mesai ve ücret desteği ihtiyacı karşılamaktan uzak”
Türk-sen’den hükümete eleştiri
Türk-sen’den hükümete eleştiri
Cumhurbaşkanı Akıncı, KTAMS heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, KTAMS heyetini kabul etti
Çocuk parkları yarın açılıyor
Çocuk parkları yarın açılıyor
Otelciler radikal karar istedi, Sucuoğlu katkı sözü verdi
Otelciler radikal karar istedi, Sucuoğlu katkı sözü verdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim