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KTAMS geçici işçi istihdamlarının iptali için dava dosyaladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), UBP-HP hükümetinin partizanca yaptığını ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunduğu geçici işçi istihdamlarının iptal edilmesi için Yüksek İdare Mahkemesinde dava dosyaladı. 

15 Eylül 2020 Salı 12:09
KTAMS geçici işçi istihdamlarının iptali için dava dosyaladı
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 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), UBP-HP hükümetinin partizanca yaptığını ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunduğu geçici işçi istihdamlarının iptal edilmesi için Yüksek İdare Mahkemesinde dava dosyaladı. 
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mahkemeler önünde basın açıklaması yaptı. 
UBP-HP hükümetinin “partizanca ve adaletsizce geçici işçi istihdamı” yaptığını savunan Bengihan, istihdamların iptali için bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava dosyaladıklarını belirtti. 
Bengihan, hükümetin seçim yasaklarına günler kala “partilileri, yandaşları ve akrabalarını, sınavsız, değerlendirmesiz bir şekilde devlet kurum ve kuruluşlarına istihdam ettiğini” öne sürdü.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı eleştirerek, Özersay’ın Toparlanıyoruz Hareketi’ni kurduğu dönemde temiz toplum ve temiz siyaset yaratma, fırsat eşitliği ve liyakata dayalı bir sistem getirme hedefinde olduklarını söylediğini belirten Bengihan, o dönemde Özersay’ın UBP’nin kurultay istihdamlarını mahkemeye verdiğini, Bilgi Edinme Yasası’na yönelik de mahkemeye başvurduğunu anımsattı.  
7 yıl önce bunları söyleyen Özersay’ın bugün hükümette olduğunu, ancak yapıldığını öne sürdüğü haksızlık ve hukuksuzluğu önlemeye çalışmadığını savunan Bengihan, “UBP’nin koltuk değneği olmuştur. Haksızlık ve hukuksuzluğu önleme iradeniz yoksa eksik olsun ortaklığınız” dedi. 
Bengihan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu da eleştirerek, “cari bütçeye 15 milyon TL ek mükellefiyet yaratacak geçici istihdamlarına onay verdiğini” söyledi. 
3 AYDA TOPLAM 105 GEÇİCİ İÇİ İSTİHDAM EDİLDİ, MEMURLUK YAPTIRILIYOR”

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Konuşmasında hangi bakanlık ve dairelere kaç kişi istihdam edildiğine de yer veren Bengihan, “Mayıs ayından seçim yasaklarının başladığı 11 Ağustos’a kadar toplamda 105 geçici işçi istihdam edildi” dedi. 
Geçici işçilere, sürekli kamu görevlilerinin yaptığı işlerin yaptırıldığını savunan Bengihan, “İşçi adı altında geçici işçilere memurluk yaptırılıyor” diye konuştu. 
Bengihan, bundan dolayı nitelikli istihdam yapılamadığını savundu. 
“SÖZLEŞMELİ 39 KİŞİ SINAVSIZ, 245 DE MEVSİMLİK İŞÇİ… SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILIYORLAR”
Sözleşmeli istihdamlara da değinen Bengihan, 39 kişinin sınavsız partizanca istihdam edildiğini, mevsimlik işçilerin ise bu rakama dahil olmadığını, 245 kişinin de mevsimlik işçi olarak işe alındığını iddia etti.
Bu kişilerin birçoğunun işe gitmediğini, seçim çalışmalarına katıldığını ileri süren Bengihan, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin akrabalarını bu şekilde istihdam ettiğini iddia etti. 
Bengihan, toplumun bunu hak etmediğini söyleyerek, dava dosyaladıklarını, mahkemenin en doğru kararı vereceğini belirtti. 

 

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Son Güncelleme: 15.09.2020 12:59
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)
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