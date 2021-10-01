KSP: “Kıbrıs sorununu yaratanlar, bu sorunu çözemezler”

KSP Merkez Komitesi, Kıbrıs sorununu sona erdirecek mücadelenin, “halkın emperyalizme karşı yürüteceği mücadele olduğuna işaret ederek, demokratik güçlere mücadele çağrısında bulundu.

KSP Merkez Komitesi’nin, Güney Kıbrıs’taki siyasi parti AKEL’ín 3 Ekim “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” etkinliğine destek bildirdiği yazılı açıklamada, “Kıbrıs sorununu yaratan Anglo-Amerikan emperyalizminin bu sorunu çözmek gibi bir niyeti ve hedefi yoktur. BM örgütünü yönlendiren güçler de bunlar oldukları için BM çerçevesindeki çözüm önerilerinin başarılı olamayacağı bellidir. Tam 53 yıldan beri süregelen BM çerçevesindeki toplumlararası görüşmelerin başarısızlığı bu tespitimizi doğrulamaktadır” denildi.

“Kıbrıs sorununu sona erdirecek olan, ülkemizi birleştirecek olan mücadele, halkımızın emperyalizme karşı yürüteceği mücadeledir” denilen açıklamada, “Halkımızın önünde başka hiçbir seçenek kalmamıştır” görüşüne yer verildi.



Açıklamada, “Kıbrıs Sosyalist Partisi, tüm demokratik güçleri, barış için, ülkemizin ve halkımızın birliği için anti-emperyalist birleşik cephe içinde mücadeleye davet eder” ifadesine de yer verildi.