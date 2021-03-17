Koronavirüs nedeniyle uygulanan uçuş kısıtlamaları genişletildi

Mutasyona uğramış koronavirüs bulaşı görülen ülkelerden KKTC’ye hava yolu ile gelecek yolculara konan kısıtlamalar genişletildi.

Birlesik Krallik, Hollanda, Danimarka ve Brezilya yanında tüm Afrika ülkeleri de kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendi.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, son 14 gün içerisinde Cezayir, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komoros, Kongo Demokratik Cumhuruyeti, Kongo, Cibuti, Mısır, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvantini, Ethopya, Gabon, Gambia, Gana, Gine, Gine-Bissau, Fildisi Sahili, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mauritius, Fas, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Siera Leone, Somali, Guney Afrika, Guney Sudan, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve, Sahravi, Somaliland, Kanarya Adalari, Cauta, Fransiz Guney ve Antartik Adalari, Maderya, Mayette, Melilla, Soberanya, Reunion, Pelagie Adalari, Sokatra, Saint Helena Ascension ve Tristan da Cunha’da bulunan kişilerin, KKTC vatandaşı olmaları, KKTC vatandaşı anne veya babaya sahip olmaları, KKTC’de iş kurma, ikamet ve çalışma izni sahibi olmaları, KKTC’deki üniversitelerde eğitim görmeleri, KKTC’de ev sahibi, kiracı olmaları veya son 12 ayın 6 ayını KKTC’de geçirmiş olmaları halinde, 14 gün karantina şartı ile KKTC’ye girmelerine izin verileceği belirtildi.