Korkmazhan’dan eleştiri

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan , “BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen bir Kıbrıs politikası kendini kandırmaktan başka bir şey değildir” görüşünü savundu.

Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununu seçim ve iç politika malzemesi yapma uğruna uluslararası hukuku yok sayan anlayışın başarısız olmaya mahkûm olduğunu öne sürdü.

Korkmazhan, Maraş ile ilgili atılacak her adımın 550 ve 789 no’lu BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olmasının şart olduğunun bir kez daha görüldüğünü ileri sürdü.

Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunun bir kez daha karara bağlandığını savunan Korkmazhan, şunları kaydetti:



Demokrasi, çözüm ve barış güçlerinin gerçek anlamda bir güç birliği oluşturamadığını belirten Korkmazhan, en geniş demokratik birliğin bir an önce sağlanmasının şart olduğunu kaydetti.

Meclis içi ve dışı muhalefete çağrısını yineleyen Korkmazhan, “Meclis içi muhalefetin sine-i millete dönerek, meclis dışı muhalefet ile en geniş demokratik birliği ve ortak muhalefet programını oluşturması kaçınılmazdır. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



