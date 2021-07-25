banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
116'sı yerel 139 pozitif vaka
116'sı yerel 139 pozitif vaka
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
banner376

Korkmazhan’dan eleştiri

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs ile ilgili son açıklamasının, Maraş ve iki devletli çözüm konusunda yürütülen politikanın “içi boş hamaset” olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu iddia etti.

25 Temmuz 2021 Pazar 12:30
Korkmazhan’dan eleştiri

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan , “BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen bir Kıbrıs politikası kendini kandırmaktan başka bir şey değildir” görüşünü savundu.
Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununu seçim ve iç politika malzemesi yapma uğruna uluslararası hukuku yok sayan anlayışın başarısız olmaya mahkûm olduğunu öne sürdü.
Korkmazhan, Maraş ile ilgili atılacak her adımın 550 ve 789 no’lu BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olmasının şart olduğunun bir kez daha görüldüğünü ileri sürdü.
Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunun bir kez daha karara bağlandığını savunan Korkmazhan, şunları kaydetti:

banner341
“Maraş, güven arttırıcı önlemler çerçevesinde BM kontrolüne devredilerek, yasal sahiplerine iade edilmeli, müzakere süreci BM parametreleri temelinde federasyon hedefi ile yeniden başlatılmalıdır.”
Demokrasi, çözüm ve barış güçlerinin gerçek anlamda bir güç birliği oluşturamadığını belirten Korkmazhan, en geniş demokratik birliğin bir an önce sağlanmasının şart olduğunu kaydetti. 
Meclis içi ve dışı muhalefete çağrısını yineleyen Korkmazhan, “Meclis içi muhalefetin sine-i millete dönerek, meclis dışı muhalefet ile en geniş demokratik birliği ve ortak muhalefet programını oluşturması kaçınılmazdır. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

banner360
Son Güncelleme: 25.07.2021 13:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşpınar şehitleri için tören düzenlendi
Taşpınar şehitleri için tören düzenlendi
Çakıcı güncel gelişmeleri değerlendirdi
Çakıcı güncel gelişmeleri değerlendirdi
Benter Kapalı Maraş’ın 300 yıllık bir vakıf malı olduğunu vurguladı
Benter Kapalı Maraş’ın 300 yıllık bir vakıf malı olduğunu vurguladı
Arıklı'dan BM'den gelen tepkiye yanıt!
Arıklı'dan BM'den gelen tepkiye yanıt!
İşte aşılar ve varyantlar hakkında bilmek isteyecekleriniz..
İşte aşılar ve varyantlar hakkında bilmek isteyecekleriniz..
Hasipoğlu'ndan BMGK'ye tepki!
Hasipoğlu'ndan BMGK'ye tepki!
Akıncı güncel gelişmeleri değerlendirdi
Akıncı güncel gelişmeleri değerlendirdi
Denktaş güncel gelişmeleri değerlendirdi
Denktaş güncel gelişmeleri değerlendirdi
LTB çevrim içi ödeme sistemi Apple Store’da
LTB çevrim içi ödeme sistemi Apple Store’da
Girne Zeytinlik yolunda kaza
Girne Zeytinlik yolunda kaza

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim