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"Kooperatif Şirketler Mukayyidi atamayı niye imzalamıyor?"

06 Eylül 2022 Salı 16:00
"Kooperatif Şirketler Mukayyidi atamayı niye imzalamıyor?"

 Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu, bölüm müdürü münhali ile ilgili sürecin daha fazla uzatılmaması ve yönetim kurulunda alınan kararın onaylanmasını istedi.

Zirai Levazım Yönetim Kurulu yaptığı basın açıklamasında, Zirai Levazım Yönetim Kurulu’nun, 18 Temmuz tarihli toplantısında emekli olan bir önceki bölüm müdürü mevkisini doldurmak amacıyla, münhal ilan edilmesi konusunda karar verdiği ve ilgili münhali tüm bölge satış noktalarına duyuru olarak asarak münhal duyurusunu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Duyuruda, 26 Temmuz tarihinde mülakatlar yapılacağının da belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlgili münhale şirket içinden iki personelimiz başvuruda bulunmuş, Zirai Levazım Yönetim Kurulu, mülakatlar neticesinde bir kişiyi seçerek Müdür olarak atanmasına karar vermiştir. İlgili karar Kooperatif Şirketler Mukayyitliği gönderilmiş ve Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar bugün 06.09.2022 tarihinde halen onaylanmamış veya gerekçeli olarak reddedilmemiştir.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi, Kooperatifi Yönetim Kurullarının almış olduğu kararları onay mercii değildir. Mukayidimiz alınan kararlarda yasa, tüzük veya usulde yanlışlık olup olmadığına bakarak ilgili kararları onar veya değiştirilmesi konusunda görüş beyan ederken, seçimle gelmiş Zirai Levazım Kooperatifi Yönetim Kurulu'nun bağımsız olarak almış olduğu, şirket adına büyük önem taşıyan Müdür münhali konusunda keyfi olarak süreci uzatmakta ve kooperatifimizin işleyişini baltalamakta olduğu görülmektedir.

İlgili karar neden bekletilmektedir? Alınan kararın siyasi olarak bekletildiğini, ülke tarımının en kritik dönemi olan Ekim döneminde, İmza yetki karmaşasının yaratıldığının ve yapılacak olan gübre ticaretini olumsuz olarak etkilediğini bilmesine rağmen Kooperatif Şirketler Mukayyidi neden ilgili kararı halen onaylamadığı merak konusudur.”

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Son Güncelleme: 06.09.2022 17:50
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