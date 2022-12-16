Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) örgütlü olduğu Lefkoşa İktisat Kooperatifinde (Lİ-KOOP) 42/96 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 12. Maddesi çerçevesinde yapılan Referandum da KOOP-SEN yetkili sendika olarak belirlendi.

Koop-Sen, yaptığı açıklamada, “Demokratik bir şekilde referandumda oy kullanan tüm Li-Koop çalışanlarına teşekkür eder önümüzdeki süreçte tüm Li-Koop çalışanlarının hak ettiği Toplu İş Sözleşmesini imzalamak ve çalışanların mali ve sosyal menfaatlerinin en iyi şekilde düzenlenmesi için çalışacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.”ifadelerini kullandı.