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Komite’de Hukuk Dairesi, Başbakan Yardımcılığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri onaylandı

05 Aralık 2022 Pazartesi 18:30
Komite’de Hukuk Dairesi, Başbakan Yardımcılığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, "Hukuk Dairesi, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı" bütçelerini onayladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplanan komite, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini sürdürdü.

Komite, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi’ni görüştü ve Hukuk Dairesi (Başsavcılık) için öngörülen 80 milyon 777 bin 200 TL tutarındaki ödeneği 1 milyon 500 bin TL artış önerisi ile 82 milyon 277 bin 200 TL’ye yükselterek oy birliğiyle onayladı.

Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi’nin Komitedeki görüşmeleri esnasında Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Maliye Bakanı Alişan Şan, Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol ve bürokratlar da hazır bulundu.

Daha sonra Komite, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Bütçesi için öngörülen 523 milyon 581 bin TL tutarındaki ödeneği oy çokluğuyla onayladı. 

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Bütçesi’nin Komitedeki görüşmeleri esnasında Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bürokratlar hazır bulundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugünkü oturumunu 2023 Mali Yılı Bütçesi’nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi için öngörülen 1 milyar 36 milyon 455 bin 200 TL tutarındaki ödeneği oy çokluğuyla onaylaması ile sonlandırdı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin Komitedeki görüşmeleri esnasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve bürokratlar da hazır bulundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Yardımcsı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekilleri Devrim Barçın, Filiz Besim ve Doğuş Derya da katıldı.

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