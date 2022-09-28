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KKTC’nin vergi rekortmenleri belli oldu

2021 Yılı Gelir Vergisi Yükümlüleri Beyanları Resmi Gazete'de Yayımlandı

28 Eylül 2022 Çarşamba 11:00
KKTC’nin vergi rekortmenleri belli oldu

2021 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerçek kişilerde Tahir Topal, kurumlarda ise Türkiye İş Bankası en fazla vergiyi ödeyerek ilk sıraları aldı.

Gelir ve Vergi Dairesi Gelir Vergisi Yükümlüleri “gerçek kişi” beyanlarına göre, vergi yatırımları sıralamasında ilk sırayı Tahir Topal alırken, ikinci sırayı Hasan Hüseyin Hastan ve üçüncü sırayı Burak Başel aldı. Tahir Topal 7,096,978.38 TL, Hasan Hüseyin Hastan 4,184,513.82 TL ve Burak Başel 3,263,805.90 TL vergi ödedi.

Listede ilk 5’te yer alan Gözde Boyacı 2,103,106.67 TL, Gaye Menteş ise 2,052,048.76 TL vergi ödedi.

-Kurumlar vergisinde ilk sıra İş Bankası'nın

Kurumlar vergisi sıralamasında 2021'de ilk sırayı 80 milyon 619 bin 825.74 TL ödeyen Türkiye İş Bankası A.Ş. aldı.

AKSA Enerji Üretim A.Ş. 64 milyon 988 bin 601.54 TL ile ikinci; Voyager Kıbrıs Ltd. 54 milyon 560 bin 268.46 TL ile üçüncü en çok vergi ödeyen şirketler oldu.

Resmi Gazete'de isimleri yer alan vergi yükümlüsü 22 bin 936 kişiden 21 bin 568'i pozitif vergi matrahı beyan ederken geri kalanlar eksi gelir beyanında bulundu.

Vergi yükümlüsü 5 bin 781 kurumdan 2 bin 783'ünün gelir beyanları artıdayken, geri kalanların eksi olduğu görülüyor. 

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Son Güncelleme: 28.09.2022 12:16
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