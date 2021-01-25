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KKTC’de 370 mağara var

Mağara Meraklıları Derneği, uluslararası iki örgütün desteğiyle yaptığı keşiflerle, KKTC’de 370 mağara olduğunu saptadı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 15:15
KKTC’de 370 mağara var
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Dernek, UNESCO’nun “Uluslararası Mağaralar ve Karst (Kireçtaşı) Yılı” ilan ettiği 2021’de, ülkedeki mağara zenginliğini araştırmak ve korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek, yılın açılışının yarın sanal ortamda düzenleneceğini açıkladı.

UNESCO Genel Merkezi’nde planlanan açılışın, pandemi nedeniyle https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA adresinde Orta Avrupa (Paris) saatiyle 15.00'te başlayacağını duyuran dernek yetkilileri, kutlamaların ise salgın sonrasına ertelendiğini bildirdi.

Mağara Meraklıları Derneği Başkanı Adilcan Meraklı ve Başkan Yardımcısı Salih Gücel’in TAK’a yaptıkları açıklamaya göre, dernek, UNESCO’nun “Uluslararası Mağaralar ve Karst (Kireçtaşı) Yılı ilan ettiği bu yıl çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

BEŞPARMAKLAR BOYUNCA 370 MAĞARA…

2014 yılında kurulan Mağara Meraklıları Derneği, Uluslararası Mağaracılık Birliği ve Avrupa Mağaracılık Federasyonu ile birlikte Beşparmak Dağları boyunca 370 civarında mağaranın keşfini gerçekleştirdi. Bu mağaraların en derini +200 metre ile Beşparmak yarığı ve en uzunu da 317 metre ile İncirli Mağarası.

Mağara Meraklıları Derneği Başkan Yardımcısı Salih Gücel, İngiliz sömürge döneminde 80, 2003 yılında Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü çalışmasıyla 89 mağara bulunduğunu, derneğin kurulduğu 2014’ten bugüne kadar kendilerinin köylüler ve avcılarla yaptıkları görüşmelerle sürdürdükleri çalışmayla bu rakamın 370’e ulaştığını söyledi.

MAĞARALAR

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Mağara Meraklıları Derneği Başkanı Adilcan Meraklı da, farklı mağaraların araştırmalarına devam eden derneğin esas amacının mağaraların ve barındırdıkları biyolojik ve jeolojik miraslarının korunması olduğunu vurguladı.

Meraklı, bunu sağlamak için mağaralarla ilgili birçok bilimsel çalışma yürüttüklerini, mağaraları araştıracak yeni mağaracıların yetişmesi ve mağaraların korunması için bilinçlendirme eğitimleri yaptıklarını anlattı.

Kireçtaşı (karst) arazilerin, gezegenin kara yüzeyinin yaklaşık yüzde 20'sini kapladığını kaydeden Meraklı, en çok mağaralar ve sarkıt dikitler gibi olağanüstü görünüşleriyle tanındıklarını ancak ne yazık ki büyük faydaları ve pek çok değerlerine rağmen insanlık tarafından çok az tanındıklarını kaydetti.

Meraklı, mağaraların faydalarını şöyle sıraladı:

“Küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'una kadar su sağlamak. Turizm yoluyla ekonomilere her yıl on milyarlarca dolar aktarmak. Paha biçilmez kültürel miras alanlarını yaratmak. 450'den fazla gıda, ilaç ve endüstriyel ürünün üretimini destekleyen yarasalar ve diğer biyolojik çeşitlilik kaynaklarını barındırmak. İklim değişikliği, maden kaynakları, tarım ve hatta diğer gezegenlerde yaşam arayışı için benzersiz bilimsel bilgi sağlamak.”

Mağaralar ve karstların kirlilik, aşırı kullanım, yıkım ve yanlış yönetime karşı oldukça savunmasız olduğunu ifade eden Adilcan Meraklı, “Çünkü tam olarak anlaşılamamıştırlar ve genellikle yeraltına gizlenmişlerdir” dedi.

UNESCO’nun 2021’i Uluslararası Mağaralar ve Karst Yılı ilan etmesiyle ilgili de bilgi veren Mağara Meraklıları Derneği Başkanı Adilcan Meraklı ve Başkan Yardımcısı Salih Gücel, bunun kritik derecede önemli ve yaygın doğal kaynakları herkese öğretmek için dünya çapında bir proje olduğunu söyledi.

 55 üye ülkeden oluşan mağara ve karstların araştırılması, incelenmesi ve korunması için uluslararası bir organizasyon olan Uluslararası Speleoloji Birliği (UIS) tarafından organize edildiğini kaydeden Meraklı ve Gücel, bu yıl, 100'den fazla ulusal ve uluslararası kuruluş UIS ortağı, eğitici olmakla birlikte mağaralar ve karstik küresel bilgi birikimini artırmak için eğlenceli fırsatlar da yaratacağını anlattı.

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Son Güncelleme: 25.01.2021 17:12
Anahtar Kelimeler:
Mağara Meraklıları DerneğiKktc Mağaralar
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