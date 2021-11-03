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KKTC Turizmi İngiltere’de tanıtılıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Londra’da düzenlenen “World Travel Market 2021” turizm fuarında temsil ediliyor.

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:15
KKTC Turizmi İngiltere’de tanıtılıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı açıklamasına göre, fuarda KKTC standını Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ziyaret ederek, ülke turizmi hakkında bilgi aldı.

Bu yıl ilk kez hibrit formatında (hem fiziksel hem de dijital) organize edilen Dünya Turizm Fuarı’nın (WTM) ilk ayağı olan fiziksel etkinlik, geçmiş yıllarda olduğu gibi Londra’nın Docklands bölgesi Excel fuar alanında yer aldı.

Fuarın devamı olan sanal fuar ise ‘WTM London Virtual’ ismi altında 8 ve 9 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Bu yıl Covid -19 pandemi kapsamında Excel fuar alanında birçok tedbir alındı.

Genelde, ITB Berlin fuarından sonra, dünyanın ikinci büyük fuarı olarak tanımlanan WTM’nin en önemli özellikleri, bir sonraki yılda ülkeler ve büyük tur operatörleri tarafından izlenecek turizm politikalarının belirlenmesi, turizm ürünlerinin (iş, eğitim, kültür, sağlık, seyahat ve teknolojisi) aynı alanda turizm profesyonelleri tarafından sergileme olanağı oluşturması olarak sıralanıyor.

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Fuarın bir başka özelliği de fuar bünyesinde yapılan ve birçok sektör profesyonellerinin gerek konuşmacı gerekse izleyici olarak katıldığı turizm sektörünün durumu ve geleceği konularında düzenlenen önemli seminer, panel, workshop gibi etkinliklerin yer alması.

Özellikle, bu yıl WTM fuarının 2021 yılında dünyada düzenlenen ilk uluslararası turizm fuarı olması hasebiyle, fuarın önemini bir o kadar daha artırıyor.

ATAOĞLU: “HEDEF 2022 YILINDA TURİZMİ DAHA İYİ NOKTAYA ÇIKARMAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamada 2022 ülke turizminin planlanması kapsamında İngiltere Turizm Fuarı’nın oldukça önem arz ettiğini ifade ederek, pandemi koşullarında ülke ekonomisini daha iyi bir noktaya çıkarma hedefinde olduklarını söyledi.

Dünyada yaklaşık 2 yıldan beri yaşanmakta olan Covid-19 pandemi nedeniyle küresel seyahat alanının olumsuz etkilendiğini söyleyen Ataoğlu, “Diyaloğu canlı tutmak, firmalar arası iş bağlantılarının yeniden başlatılması ve geliştirilmesini sağlamak, yeni turizm çeşitleri yaratmak ve 2022 yılı turizmini planlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.

Ülke turizm sektörünün eskisi gibi İngiltere Turizm Fuarı’na katıldığını belirten Ataoğlu, bakanlık olarak yapılan tanıtım çalışmalarının 2022 yılında meyvesini vereceğini, bunun başarılı olabilmesi için ise yoğun bir tempoda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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Son Güncelleme: 03.11.2021 14:47
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