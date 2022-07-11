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KKTC'de yakalanan uyuşturucu baronuna sınır dışı

11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:15
KKTC'de yakalanan uyuşturucu baronuna sınır dışı

Interpol tarafından aranan Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle’ın KKTC'de yakalanarak sınır dışı edildiği belirtildi. Ankara'ya gönderilen kokain çetesi liderinin, işlemlerinin ardından Avusturalya’ya iade edileceği kaydedildi.

NTV’nin haberine göre, Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle, 9 Temmuz Cumartesi günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa operasyonuyla tutuklandı.

Kokain ticareti ve uyuşturucu trafiği için çete oluşturmak suçlamalarıyla interpol tarafından aranan Buddle Türkiye'ye girmeyi denemiş, başaramayınca sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'a gitmişti. Bu ülkelerden de ret yanıtı alan çete lideri KKTC'ye gelmişti.

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KKTC'ye bir yıl önce turist vizesiyle gelen Buddle'a ülkeye yatırım yapacağı gerekçesiyle dönemin içişleri bakanı tarafından oturma izni verildi.

-Bir yıldır KKTC'deydi

Yaklaşık 1 yıldır KKTC'de saklanan uyuşturucu baronu büyük bir operasyonla tutuklandı.

Avustralya'daki kokain mafyasının liderlerinden olan Buddle Türkiye İnterpol Europol Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edilmek üzere Ankara’ya gönderildi.

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Son Güncelleme: 11.07.2022 16:41
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