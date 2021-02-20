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KKTC'de vaka sayısı azalıyor

İyileşen 71 kişi taburcu edildi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:45
KKTC'de vaka sayısı azalıyor
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Koronavirüs salgını nedeniyle önlemler sürerken bugün yapılan 4 bin 847 testle 16'sı yerel 21 pozitif vaka saptandı.

Tedavisi tamamlanan 71 kişi ise taburcu edildi.

Yeni vakalardan 8’inin Lefkoşa, 9’unun Girne ve 4’ünün Gazimağusa bölgesinden olduğu açıklanırken temaslı olduğu için karantinada bulunanlardan 5 kişinin testi de pozitif çıktı.

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Tedavisi devam eden 5’i yoğun bakımda, 107’si Pandemi Merkezi’nde ve 313’ü pandemi otellerinde olmak üzere toplam 425 kişi var.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre toplam vaka sayısı 3 bin 192’ye, test sayısı 499 bin 505’e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 2 bin 744’e yükseldi.

KKTC’de pandemi sürecinde virüs bulaşanlardan 22 kişi hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 20.02.2021 20:59
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİKktc Koronavirüs
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