KKTC'de rekor vaka!

"Toplam 15.649 test yapıldı, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandı, 110 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.649 olup, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 110 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 178 kişi ise yerel vakadır.

71 kişi Lefkoşa, 66 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-14/ Alayköy-2 / Gönyeli-10/ K.Kaymaklı-9/ Akıncılar-4/ Marmara-2/ Yenişehir-3/ Kızılbaş-2/ Hamitköy-3/ Surlariçi-4/ Haspolat-2/ Kumsal-1/ Marmara-2/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5/ Metehan-1/ Yenikent-2

Girne

Girne Merkez-27/ Taşkent-1/ Alsancak-10/ Esentepe-3/ Tepebaşı-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Ozanköy-1/ Yukarı Girne-6/ Çatalköy-2/ Lapta-11

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-2/ Maraş-3/ Dörtyol-1/ Güvercinlik-1/ Tirmen-1/ Dumlupınar-2/ Tatlısu-3/ Beyarmudu-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1/ Karakol-1/ Vadili-2/ Surlariçi-1/ Sakarya-5

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

Lefke

Lefke Merkez-1/ Bağlıköy-1/ Bostancı-1

13 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.649

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 178

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 110

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.158.646

Toplam Vaka Sayısı: 13.322

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.431

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1849

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1667

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 120

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3782

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 495

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 321

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2798

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.451