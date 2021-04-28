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KKTC'de 50'si yerel 54 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 8665 oldu. 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlandı. 44 kişi taburcu edildi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 18:54
KKTC'de 50'si yerel 54 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalar arasında yer alan 2 kişi hava yolu hava  ile ülkeye geldi; 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslıları.

50 yerel vakanın dağılımı ise şöyle: 21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 2 kişi  Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 5/ Kumsal-1 / K.Kaymaklı-4 / Hamitköy-1/ Dereboyu-1/ Marmara-2 / Taşkınköy-1/ Gelibolu-1 / Dumlupınar-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1

Girne

Girne Merkez-6 /Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-3 / Karşıyaka-1/ Kozanköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1 / Sakarya-3/ Ulukışla-1/ Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-2/ Maraş-1/ Çanakkale-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

GENEL DURUM

28 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8665

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 50

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 966.794

Toplam Vaka Sayısı: 6195

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5395

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 769

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 84

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59

Güvende Kal Genel tablo:

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 646

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1213

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Son Güncelleme: 28.04.2021 19:54
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