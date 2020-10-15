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KKTC'de 5 vaka 7 taburcu

Bakan Pilli:" Toplam 1915 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi"

15 Ekim 2020 Perşembe 18:52
KKTC'de 5 vaka 7 taburcu
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Bakan Pilli:" Toplam 1915 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.  Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını belirtti. Güney Kıbrıs'ta vaka sayılarının arttığına işaret eden Bakan Pilli, mecbur kalmadıkça Güneye geçilmemesi gerektiğini, Güneyde çalışan ve mecburi gidenlerin orada bulunduğu süre içerisinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuması gerektiginin altını çizdi.   Bakan Pilli, sınır kapılarında vakalardaki artış nedeniyle tüm önlemlerin alındığını, sınır kapılarında rastgele yapılan pcr testlerinin sıklaştırıldığını,  şuana kadar  rastgele yapılan PCR testlerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.  15 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1915 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 Ülke dışından gelen vakalar -  1 Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 4 Yerel vakalar - İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 195.336 Toplam Vaka Sayısı- 824 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 777 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 28 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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