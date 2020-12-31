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KKTC'de 19 yeni vaka

31 Aralık 2020 Perşembe 19:53
KKTC'de 19 yeni vaka
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Bakan Pilli: "Toplam 1322 test yapıldı, 12'si yerel 19 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1322 olduğunu, 12'si yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 12 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

31 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1322

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 12

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 329.716

Toplam Vaka Sayısı: 1574

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1344

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 224

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 176

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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