KKTC'de 15'i yerel 33 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9321 olup, 15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır. 3 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-2/ Demirhan-1

Girne

Girne Merkez-3 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Boğazköy-1/ Çatalköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1

Lefke

Lefke Merkez-2 / Gemikonağı-2

11 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9321 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 Yerel Vaka Sayısı: 15 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.309.770 Toplam Vaka Sayısı: 7526 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7247 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 245 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 214 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3105 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9887