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KKTC'de 15'i yerel 33 yeni vaka

"Toplam 9321 test yapıldı, 15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

11 Haziran 2021 Cuma 18:56
KKTC'de 15'i yerel 33 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9321 olup, 15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır. 3 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-2/ Demirhan-1

Girne

Girne Merkez-3 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Boğazköy-1/ Çatalköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1

Lefke

Lefke Merkez-2 / Gemikonağı-2

11 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9321  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16  Yerel Vaka Sayısı: 15 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17   Bugün Kaybedilen Hasta:   Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.309.770 Toplam Vaka Sayısı: 7526 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7247 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 245 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22    Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 214    Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7    Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667  Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202   Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3105 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9887

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