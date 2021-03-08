KKTC'de 12’si yerel 17 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de alınan önlemlerle koronavirüs vakalarındaki düşüş sürüyor. Bugün yapılan 6 bin 164 test sonucunda 17 pozitif vaka saptandığı ve iyileşen 43 kişinin de taburcu edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre 6 bin 164 testte, 12's'i yerel 17 pozitif vakaya rastlandı.

2 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 12 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

8 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne bölgesinden olduğu kaydedilen açıklamaya göre vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa

Ortaköy- 1 /Balıkesir-2 / Dereboyu- 1 / Gönyeli-1 / Haspolat-2 / Lefkosa Merkez -1

Girne

Girne Merkez- 4 / Beylerbeyi-3

Ülkede test sayısı 589 bin 123’e, toplam vaka sayısı 3 bin 637’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 248’e yükseldi.

Tedavisi devam eden 365 kişiden 65’i Pandemi Merkezi’nde, 296’sı pandemi otellerinde, 4’ü de yoğun bakımda bulunuyor.

KKTC’de koronavirüs nedeniyle toplam 24 can kaybı var.