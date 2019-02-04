Kızılkurt alkollü çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadetr veren Polis memuru Ayşe Berksan olayla ilgili bulguları aktardı. Berksan huzurda bulunan zanlı Zehni Kızılkurt’un 1 Şubat 2019 tarihinde saat 21.15raddelerinde Lefkoşa da LDH 112 Acil Servise ait RHA 3902plakalı ambulans içerisinde işlenen "Kasti Hasar" suçundanmethalder olduğunu söyledi. Polis zanlının epilepsi nöbeti geçirdiği şikayeti üzerine 112 Acil Servisine bağlı RHA 3902 plakalı ambulansa alındığını ve Lefkoşa Devlet Hastahanesine gitmekte olduğu esnada ambulans içerisinde bulunan OB 2012 Suction Unit Markasolunum aspiratörün şarj soketi ve şarj kablosu giriş yeri ile LifePoint marka şok ve kalp ritmini ölçen cihazın giriş soketi, elektrik şarj soket girişi, ritim ölçme hasta bağlantı kabloları ileambulans içerisinde monteli olarak bulunmakta olan küçük çöp bidonu kasten ve kanunsuz olarak vurup kırmak ve çekipkoparmak suretiyle tahmini 5000 TL hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının epilepsi nöbeti bulgusuna rastlanmadığını ve 175 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis memuru Berksan, zanlının turist statüsünde olduğunu ancak eşi ile iki çocuğunun KKTC’de ikamet ettiğini belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.