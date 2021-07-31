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Kızılay, Türkiye’deki orman yangınları için yardım kampanyası başlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için “Yüreklere Su Serpelim” sloganıyla bağış kampanyası başlattı. 

31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:00
Kızılay, Türkiye’deki orman yangınları için yardım kampanyası başlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, Türkiye’de meydana gelen orman yangınları nedeniyle “geçmiş olsun” mesajı yayımladı.
Türk halkının acısını yürekten paylaştıklarını ifade eden Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine bir nebze destek olmak amacıyla “Yüreklere Su Serpelim” sloganıyla bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Sezen’in mesajı şöyle:
“Türkiye’de meydana gelen orman  yangınları nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Sevinçte ve kederde her daim birlikte olduğumuz Türk Halkının acısını yürekten paylaşıyor, Türkiye'nin bu felaketin üstesinden geleceğine inanıyoruz. 
Türk Halkına geçmiş olsun dileklerimi sunarken, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
Kıbrıs Türk Halkının vicdanının sesi Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak, Türk Halkının ateş düşen yüreğine su serpmek ve Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak adına “Yüreklere Su Serpelim” sloganıyla bağış kampanyası başlatmış bulunuyoruz.
Duyarlı halkımızı kampanyamıza destek olmaya davet eder, Türkiye’ye bir kez daha başsağlığı dilerim.”

“YÜREKLERE SU SERPELİM KAMPANYASI”
“Kampanyaya, SMS veya EFT/Havale yoluyla bağışta bulunulabilecek. SMS Bağış Servisi ‘4142’ 
KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden AFET yazıp “4142”ye SMS göndererek, tek seferde 40 TL’lik bağışta bulunulabilecek. 

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EFT/Havale Yoluyla Bağış
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait hesap numaralarına eft/havale yoluyla bağışlar gönderilebilecek. 
Türk Lirası Hesapları: Banka: Türkiye İş Bankası IBAN: TR28 0006 4000 0016 8180 1786 22
Banka: Ziraat Bankası IBAN: TR64 0001 0008 6087 6785 9150 08
Dolar Hesabı: Banka: Türkiye İş Bankası IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73
Euro Hesabı: Banka: Türkiye İş Bankası IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42
Sterlin Hesabı: Banka: Türkiye İş Bankası IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41.”

 

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Son Güncelleme: 31.07.2021 12:48
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